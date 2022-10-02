التعليم تمدد التقديم الى قنوات القبول المركزي والمباشر والنخبة والأوائل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وقنوات القبول المباشر والنخبة والأوائل على الدراسة المهنية".وأضافت: "يستمر التقديم الإلكتروني إلى الاستمارات الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية بكافة فروعها للسنة الدراسية 2022/2021".