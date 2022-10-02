مصرع طيارين في حادث سير ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع طيارين يعملان في احدى شركات الطيران المدني نتيجة حادث سير في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "طيارين مدنيان لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لحادث سير على طريق مطار بغداد الدولي".



وأضاف المصدر ان "الطيارين يعملان في احدى شركات الطيران المدني المحلية".