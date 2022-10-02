محافظ كربلاء يعلن اعتقال "المشاركين" بحرق مدرسة

وقال الخطابي في بيان، إن "القوات الامنية البطلة ملتزمة بضبط النفس فضلا انها ملتزمة بحماية المتظاهرين وتوفير الاجواء الديمقراطية كما انها ملتزمة بحماية امن واستقرار المحافظة وابنائها ومؤسساتها".وأضاف "اننا نفصل بشكل كامل بين ابناء كربلاء المقدسة اصحاب المطالب المشروعة عن المخربين الذين يحاولوا ان يخربوا كربلاء ومؤسساتها او المدارس كما حدث يوم امس في مدرسة ام سلمة"، مشددا انه "سيتم التعامل معهم بحزم وسيكونوا تحت طائلة القضاء العادل".وأشار الخطابي الى أن "المتسببين والمشاركين بالاعتداء على المدرسة وحرقها هم حاليا في مرحلة التحقيق بعد القاء القبض عليهم من قبل قواتنا الامنية"، لافتا الى ان "حملة اعادة اعمار المدرسة وتأهيلها بالكامل قد بدأ من اجل تهيئتها للعام الدراسي الحالي".وكان مصدر أمني أفاد، أمس السبت، باندلاع حريق بمدرسة قرب مبنى محافظة كربلاء.