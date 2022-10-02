اعتباراً من صباح الغد.. قطع طريق حيوي في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن قطع طريق حيوي وسط بغداد اعتباراً من صباح يوم غد.

وقالت المرور في بيان، إنه "استجابة لطلب امانة بغداد (دائرة المشاريع) وبتوجيه من مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي سيتم قطع الطريق المؤدي من جسر الجادرية نزولاً على منطقة القادسية، شارع الوزراء، باتجاه ساحة النسور".

وأضاف البيان أن القطع "من الساعة (٧)صباح يوم غد الى الساعة (١١)صباحاً من نفس اليوم"، عازية ذلك الى "اغراض الصيانة والاكساء".