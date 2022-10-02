التربية تحدد موعد بدء الدراسة في مراكز محو الأمية

وقالت الوزارة في بيان إن "الدوام في مدارس التعليم المسرع وصفي (الخامس والسادس الابتدائي) في مراكز محو الأمية سيكون مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022، فيما يكون موعد انطلاق الدراسة للدفعة الحادية عشر في مراكز محو الأمية يوم الجمعة الموافق 14 تشرين الأول".وأضاف البيان أن "وزارة التربية تسخر كل إمكانياتها من أجل القضاء على الأمية في البلاد، بوصفها آفة خطيرة، عبر سعيها الدائم لدعم مراكز محو الأمية وتشجيع الأميين على التسجيل في تلك المراكز".