تسرب لغاز سام في محافظة عراقية والدفاع المدني تتدخل

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها في محافظة واسط تمكنت من انهاء خطر حادث تسرب غاز الكلور في محطة ماء قرية سيد مالك ضمن قضاء النعمانية".وأضاف البيان، أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية".