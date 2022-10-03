خلال يوم.. مصرع وإصابة 15 شخصا بحوادث سير في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في محافظة ميسان داخل، سجلت حادث اصطدام في مركز المدينة بين مركبتين الاولى نوع هونداي توسان، والثانية نوع دراجة نارية (تك تك)".وأضافت، أن "سبب الحادث، هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة امان مما أدى إلى اصابة شخص واحد".وأشارت المديرية إلى أن "محافظة البصرة سجلت حادث انقلاب مركبة على طريق زبير باتجاه ناحية سفوان، نوع تويوتا كراون ازرق، نتيجة السرعة الشديدة وانفجار الإطار الامامي للمركبة أدى الحادث إلى اصابة ثلاث أشخاص".أما في العاصمة بغداد، لفتت المديريةإلى أنها "سجلت حادث اصطدام في جانب الكرخ تحديدا شارع المطار، بين ثلاث مركبات، نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه".وبينت أن "الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية اخرين".