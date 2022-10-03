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سرايا السلام تبرق لـ السومرية وتهنئها بذكرى تأسيسها الـ 18

محليات

2022-10-03 | 06:00
سرايا السلام تبرق لـ السومرية وتهنئها بذكرى تأسيسها الـ 18
272 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد

هنأت القيادة العامة لسرايا السلام، اليوم الاثنين، مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

وبعثت مديرية الإعلام العسكري للسرايا برقية تهنئة إلى السومرية، هنأت فيها المؤسسة والعاملين فيها بالذكرى الـ 18 لتأسيسها، متمنية لها دوام الموفقية والنجاح في العمل الإعلامي".


وفي وقت سابق، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

واحتفت السومرية الأسبوع الماضي، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

وتعد وكالة السومرية نيوز، الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل أداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.
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