الغاء الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية باستثناء محافظتين

وبحسب وثيقة صادرة من المديرية حصلت عليها السومرية نيوز، انه "بناء على توجيه وكيل الوزارة الاقدم تقرر الغاء الحجز الالكتروني لكافة دوائر البطاقة الوطنية، عدا دوائر محافظتي (نينوى – الانبار)".ووفق الوثيقة فإن "النظام البديل يكون حسب الرقعة الجغرافية بدلالة بطاقة السكن بدل الحجز الالكتروني".