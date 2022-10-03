إنقاذ عامل نظافة وانتشال جثة من فتحة للصرف الصحي ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "نجحت بالنزول الى فتحة للصرف الصحي بعمق كبير وانقاذ عامل نظافة أصيب بحالة اختناق شديد وانتشلت جثة الآخر في منطقة الدورة جنوب بغداد".وبينت، أنها "تمكنت من إخراج العامل المختنق المصاب اولاً لتقدم له الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقله الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها بالتزامن مع انتشال جثة العامل الأخر الذي فارق الحياة نتيجة الاختناق أيضاً بغاز الميثان الخانق الذي يتولد من تحلل المواد العضوية ويتركز في فتحات الصرف الصحي بسبب ثقل وزن الغاز بالنسبة للغازات الأخرى".وأكدت المديرية، أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بارتداء معدات السلامة ومنها أجهزة التنفس او استخدام مخليات ودافعات الهواء قبل النزول داخلها فتحات الصرف الصحي".