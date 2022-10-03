الصحة تعلن الموقف الأسبوعي لكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت خلال (26 أيلول – 2 تشرين الأول) 674 حالة إصابة جديدة، مقابل 590 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.وأضافت، أن عدد الملقحين خلال الفترة المذكورة بلغ 31713 شخصأً.