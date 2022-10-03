المرور تعلن فتح جسر في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن فتح جسر في بغداد.

وقالت المرور في بيان مقتضب، إنه "تم فتح جسر الربيعي بالكامل بعد اكتمال اعمال الصيانة عليه".

وكان جسر الربيعي تم اغلاقه قبل نحو اسبوع من اجل اعمال الصيانة.