إعادة فتح جسر "مهم" وسط بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت باعادة فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات، وسط العاصمة بغداد".وأضاف، ان "عبور المركبات يجري بشكل سلسل، وبدون الحاجة الى (الباجات)".وفي وقت سابق، اغلقت القوات الامنية، الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد؛ لدواع أمنية.