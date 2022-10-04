انتشال جثتي طفلة وأمها من تحت ركام بناية الكرادة (فيديو)

السومرية نيوز ـ محليات



اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أنتشال جثتي طفلة وامها من تحت ركام بناية المختبر الوطني في بغداد.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم أنتشال جثتي الطفلة وامها من تحت ركام بناية المختبر الوطني ببغداد".



وأضافت، أن "عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة".