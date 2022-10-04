جريمة مروعة.. شخص يقتل شقيقه ويلوذ بالفرار في بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) مااسفر عن مقتل احدهم تولد ١٩٩٢"، مؤكدا أن "الاخر لاذ بالفرار الى جهة مجهولة ضمن منطقة شاطئ التاجي مجمع الامام موسى الكاظم (ع)".من جانب آخر، أضاف المصدر، أن "رمانة يدوية انفجرت أمام منزل رجل دين (معمم) ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرق العاصمة بغداد".وأشار الى ان "الانفجار لم يسفر عنه حدوث اصابات تذكر، وانما اضرار مادية فقط".