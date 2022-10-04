زحامات خانقة تشل حركة السير على سريع الدورة (صور)

شهد طريق سريع الدورة جنوبي العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، اختناقات مرورية شلّت حركة السير فيه.

وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، الزحامات الخانقة التي جعلت العجلات مكدسة في الشارع.





وتعاني العاصمة بغداد من اختناقات مرورية شديدة على مدار الأسبوع وفي مختلف الأوقات، إلا أن ذروة المعاناة تشدد في أيام الدوام الرسمي.