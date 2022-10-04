بفائدة 4%.. الرافدين يحدد قيمة قروض شراء دار السكن

السومرية نيوز ـ محليات



حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، القروض المخصصة لشراء دار السكن، فيما اكد ان مدة التسديد تصل الى 10 سنوات.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيمة قروض دار السكن تصل الى 150 مليون دينار"، مبينا أن "فائدة قرض الـ 150 مليوناً لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".



وأشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات"، لافتاً الى أن "التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".