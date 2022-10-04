"فاقم الازمة ولا يملك المؤهلات التربوية".. تجدد المطالبات بإقالة مدير تربية صلاح الدين

السومرية نيوز – صلاح الدين

جدد أهالي محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، مطالباتهم بإقالة مدير تربية المحافظة أمجد طلمس، بعد تصدر محافظتهم لنسب الرسوب في العراق وظهور وثيقة تثبت عدم أمتلاكه المؤهلات التربوية.



وقال الأهالي لـ السومرية نيوز، أن "مدير تربية صلاح الدين، لم يضف شيء لقطاع التربية في المحافظة، بل على العكس فاقم معاناة هذا القطاع"، مجددين مطالبتهم بإقالته من منصبه وإسناد المهمة لشخص كفوء قادر على انتشال قطاع التربية من الحفرة التي سقط فيها".

وتلقت وزارة التربية، مخاطبة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المؤهلات التربوية لمدير تربية صلاح الدين.

وبحسب وثيقة لأمانة مجلس الوزراء موجهة إلى وزارة التربية، جاء فيها: "إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد (2726)، وكتابكم المرقم بالعدد (844)، وما يتعلق بترشيح "أمجد محمد أحمد"، نود بيان أنه "سبق ان بينت وزارتكم توافر شرط المؤهل التربوي المذكور انفا كونه حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون وعمل في المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين منذ عام 2005 واكتسب الخبرة المهنية والوظيفية".

وتابعت، "نرى ان المقصود بتوافر شرط المؤهل التربوي هو ان يكون الموظف حاصلاً على شهادة دراسية تؤهله للتعيين بوظيفة مدرس او معلم في وزارة التربية او شهادة تؤيد اجتيازه دورة تأهيلية تربوية، لكن هذا الشرط غير متوفر في الشخص المذكور انفا"، (مدير تربية صاح الدين).

وحصلت محافظة صلاح الدين، على المرتبة الأولى على مستوى العراق بنسبة رسوب الطلبة في فروع الدراسة الإعدادية، في وقت أكد فيه برلماني أن قطاع التربية يعتبر "الأفسد" في المحافظة.

وبحسب نسب أطلع عليها مراقبون، فإن "محافظة صلاح الدين كانت الأولى على مستوى العراق بنسبة الرسوب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.

إلى ذلك، يقول النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، إن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية، وتحديداً قطاع التربية الذي يعتبر الأفسد في المحافظة، ابتداءً من بيع الدرجات الوظيفية، وتزوير المعاملات، وسرقة الأموال، والتعيينات خارج نطاق الصلاحيات، واستبدال الأسماء في التعيينات".

ويمضي كريم في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس نشر الفساد في هذه الدائرة في كل قطاعاتها وكان آخرها تعيين المحاضرين والحرفيين والحراس والتي استثمرها بشكل خاص كدعاية انتخابية له في ترشيحه عضواً بمجلس النواب، ومن يدقق في هذه الأسماء يجدها محصورة في منطقة معينة (يقصد ضمن دائرة انتخاب المدير)".

ويشير إلى أن "هنالك صفقات لمولدات واعمار مدارس بـ ٨ مليارات دفعة أولى و٢ مليار دفعة ثانية، فيما هذه المدارس لم يصرف عليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ التي خصصت، كذلك أخذ مبالغ مقابل تمشية معاملات المتوقفة رواتبهم بسبب وجود مؤشر أمني عليهم، والتي أطلقت مبالغهم مؤخراً والتي نتجت عن التزوير وتحريف البيانات من خلال شخصية في المديرية (موظف خدمات) وضعه امجد طلمس على قسم التصاريح الأمنية ولا نعلم كيف تم ذلك".

ويؤكد، أن "المحافظة تحتاج لتغيير جذري في هيكلها الإدار".

وتشهد محافظة صلاح الدين وجود العديد من المدارس الطينية والكرفانية وأخرى آيلة للسقوط.

ويؤكد ذلك، مدير الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، باسل السامرائي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "هناك 98 مدرسة طينية وكرفانية في المحافظة".