التربية تنشر جداول عدد الحصص الدراسية المعتمد في مدارس العراق

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في مدارس العراق "التعليم العام" للدراسة الثانوية كافة للعام الدراسي 2022 – 2023 .

ادناه الجداول: