بالجداول.. عدد الحصص الدراسية المعتمدة في المدارس الابتدائية

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في مدارس العراق "التعليم العام" للدراسة الابتدائية، للعام الدراسي 2022 – 2023 .

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ونشرت وزارة التربية (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في مدارس العراق "التعليم العام" للدراسة الابتدائية ، للعام الدراسي 2022 – 2023 . ونشرت وزارة التربية (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في مدارس العراق "التعليم العام" للدراسة الابتدائية ، للعام الدراسي 2022 – 2023 .