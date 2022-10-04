تعرض موكب محافظ بابل لحادث سير (صور)

السومرية نيوز – بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض موكب محافظ بابل علي وعد علاوي لحادث سير على طريق المحاويل.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "إثنين من حماية المحافظ أُصيبا بجروح طفيفة جراء حادث السير". وأضاف أن "المحافظ لم يُصب بأي أذى ويتمتع بصحة جيدة".

