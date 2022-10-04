صدور أمري استقدام وقبض لمسؤولين في ضريبة كركوك

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"تلقي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك معلومات تتضمن قيام مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب - فرع المحافظة بابتزاز المواطنين بدفع مبالغ مالية (رشوة)؛ لقاء إنجاز الأعمال الموكلة إليهم".وتابعت أن "المكتب ألف فريق عمل للتحري والتقصي عن المعلومات، واستحصال أمر ضبط بحق المتهمين، وبعد نصب كمين والمرابطة قرب أحد المولات في المدينة وتسلم المتهمة (احدى المخمنات في فرع الضريبة) مبلغ الرشوة الذي تم وضعه في سيارة زوجها المنتسب في أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة، باشر فريق الهيئة بتنفيذ عملية الضبط، بيد أن المتهمة استطاعت بمعية زوجها الهروب ورمي مبلغ الرشوة في الشارع العام".وأضافت إن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة قام بمطاردة المتهمة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة، حيث تمكن من إيقاف العجلة وضبط المتهمة في أحد أحياء المدينة وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي".وبينت أن "المتهمة اعترفت، أثناء التحقيقات الأولية، أنها كانت تمثل دور الوسيط في تسلم الرشوة، وأن المبالغ كانت لمصلحة مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك ووكيلة مدير الفرع، فيما استكمل الفريق عمليات التحري والتحقيق، وكشف ملابسات الجريمة والشركاء والمساهمين فيها".ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصولي وعرضه رفقة المُتَّهمة على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفها على ذمة التحقيق، وإصدار أمري استقدم بحق مدير فرع ضريبة كركوك، وقبض بحق وكيلة مدير الفرع، وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".