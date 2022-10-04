سلطة الطيران توضح بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر منع شركة G4S للجنة تابعة لسلطة الطيران المدني العراقي تروم جرد موجودات الشركة بعد إنتهاء عقدها، وقد اثار نشر الفيديو بهذه الصورة السيئة ومن قبل الشركة ردود فعل سلبية".واضافت ان "إجراءات اللجنة جاءت وفقا للضوابط المعمول بها في جرد موجودات الشركة، لغرض استلامها بعدما إنتهى عقدها مع سلطة الطيران المدني العراقي"، مشيرة الى انه "تم التعاقد مع شركة جديدة وهو إجراء معمول به في كافة الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية منذ 2004".وتابعت ان "ذلك هو إجراء قانوني وإداري لجرد المحتويات العائدة لمطار بغداد الدولي وتسليمها اصوليا إلى الشركة الجديدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين إدارة مطار بغداد الدولي"، موضحة ان "كل الموجودات تصبح عائدية إلى سلطة الطيران المدني حال انتهاء العقد وتكون بأحسن حال وصالحة إلى العمل".