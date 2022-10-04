الكاظمي يوجه بمحاسبة الفاعلين بعد "اعتداء" على وسيلة إعلام

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بمحاسبة الفاعلين بعد "اعتداء" على وسيلة إعلام في بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".

وأضاف "‏وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بقيام محتجين باقتحام "قناة الرابعة" وسط العاصمة بغداد.