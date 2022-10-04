محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة يومين

قررت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في المحافظة ليوم غد وبعده.

وقالت المحافظة في بيان، "وجه محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، بتعطيل الدوام الرسمي في كافة مدن المحافظة ليومي غد الأربعاء والخميس".

وعزت ذلك الى "تسهيل حركة الزائرين من ضيوف المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام"، مستثنية "من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".