الإعلام والاتصالات تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من الجميع

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير.

ودعت الهيئة في بيان ادناه نصه، "المواطنين والاحزاب والتيارات والفعاليات السياسية والدينية كافة الى التعامل وفق الاطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر من وسائل الإعلام".



كما دعت الى "اللجوء الى القضاء او هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم شكاوى رسمية على أية مؤسسة إعلامية مرخصة ترى انها خالفت لوائح السلوك المهني وقواعد البث الإعلامي".