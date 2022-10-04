بالصور.. سامراء تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ويحيي الملايين من الزوار سنوياً الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسن العسكري، حيث يقصدون مرقده في سامراء جنوب صلاح الدين وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة.