انفجار عبوة ناسفة "محلية الصنع" شمالي بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت امام محل لبيع الأعشاب الطبية ضمن قرية المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الانفجار لم يسفر عنه اي اصابات بشرية، بل اضرار مادية فقط".