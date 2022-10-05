الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

ودعا المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".وأضاف، ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".