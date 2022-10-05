"درب زبيدة" يرى النور.. بدء المسح الآثاري لأهم طرق العصر الإسلامي

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عمليات المسح تهدف إلى تهيئة متطلبات إدراج ملف درب زبيدة على لائحة التراث العالمي كموقع ثقافي مشترك متسلسل عابر للحدود بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده ضمن اللائحة التمهيدية من قبل لجنة التراث العالمي في شهر شباط 2022".يذكر ان درب زبيدة من المشاريع الاثارية الكبرى التي تطلع بها الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق وهيئة التراث السعودية.ويبلغ طول الطريق أكثر من 1500 كم حيث تقع معظم هذه المسافة داخل السعودية، وهو من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر الإسلامي.وبالتزامن مع هذا الحدث فقد انطلقت أعمال المسح الآثاري للمواقع الأثرية لمدينة المناذرة الأثرية ضمن حدود محافظة النجف الأشرف.