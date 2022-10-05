أمانة بغداد والموارد المائية تتفقان على معالجة مشكلات شحة المياه

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع مشترك بين أمين بغداد ووزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني بحضور وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والوكيل الفني لامانة بغداد والملاك المتقدم لوزارة الموارد المائية وامانة بغداد، تداول معالجة المشاكل التي تعيق انتاج الماء الصافي بمدينة بغداد واعداد الحلول الناجعة للتحديات التي قد تظهر في موسم الصيف القادم".واضافت ان "الاجتماع بحث ايضاً آليات تقنين استهلاك الماء المنتج في مدينة بغداد لسد النقص الحاصل في الخزين المائي بسبب الشحة التي ظهرت في عموم العراق وللموسم الرابع على التوالي وأثرت على الخزين المائي لنهر دجلة".وبينت ان "امانة بغداد اعدت خطة لتقليل نسبة الهدر في كميات الماء المنتجة عبر ازالة التجاوزات على شبكة المياه بجميع اشكالها بما يؤمن الحصة المائية الكافية للمواطن البغدادي".واشارت الى ان " المجتمعين اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك بين امانة بغداد ووزارة الموارد المائية ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومحافظة بغداد لغرض اعداد الخطط لمعالجة المشاكل التي قد تحدث مستقبلاً وتؤثر على كميات المياه المنتجة لاسيما في فصل الصيف بما يؤمن حاجة المواطنين".ولفتت الأمانة الى ان "وزارة الموارد المائية ابدت تعاونها التام مع امانة بغداد عبر تهيئة المستلزمات اللازمة لتجهيز المشاريع المنتجة للماء الصافي بالحصة الكافية من الماء الخام لسد حاجة أهالي بغداد".