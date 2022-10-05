بموقع الحادثة.. إقامة تأبين لضحايا بناية الكرادة (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتأبين ضحايا بناية المختبر التي انهارت في الكرادة وسط بغداد.

وشهدت بغداد، قبل أيام، انهيار بناية من طوابق عدة في حي الكرادة، أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وتسجيل إصابات عدة.