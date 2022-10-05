بالصور.. حريق يلتهم بستاناً في الديوانية

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق في بستان بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً التهم البستان المجاور لمديرية زراعة الديوانية".

وأضاف المصدر أنه "لا وجود لخسائر بشرية"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني تسرع في اخماد النيران".