تصل لـ 50 مليوناً.. الرافدين يطلق قرضاً جديداً لشراء دار سكن

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية او الشراء تمنح للموظفين والمواطنين والمتقاعدين، وتكون بدفعة واحدة"، مبينا أن "القروض تصل الى 50 مليون دينار".وأضاف، ان "مدة تسديد قرض الـ 50 مليوناً تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".