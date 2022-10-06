مشاجرات عديدة ووفيات.. حصيلة حوادث أمنية في العاصمة بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الحادث الاول تمثل بوفاة امرأة تولد ١٩٥١ نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها ضمن قضاء الحسينية"، مبينا ان "القضاء نفسه شهد مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مااسفر عن اصابة اربعة اشخاص، بينهم منتسبين في الوزارت الامنية، وتم نقلهم الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهم".وأضاف، ان " الحادث الثالث حصل في منطقة ام الكبر والغزلان ضمن حي اور نتيجة مشاجرة بين جيران بسبب اطفال، وتطورت الى اطلاق النار على واجهات الدار دون اصابات تذكر"، لافتا الى أن "القوات الامنية تدخلت واعتقلت طرفي المشاجرة وايداعهم التوقي".واما الحادث الرابع، حسب المصدر فأنه "تم اصابة شخص نتيجة مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة حي الامانة بسبب خلافات عائلية"، مؤكدا انه "تم القبض على احدهم والتحفظ على الاخر".