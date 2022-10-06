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محافظة عراقية تعلن الاسماء المدرجة بقانون الامن الغذائي - عاجل

محليات

2022-10-06 | 06:18
محافظة عراقية تعلن الاسماء المدرجة بقانون الامن الغذائي - عاجل
6,630 مشاهدة

السومرية نيوز ـ محليات

أعلنت محافظة المثنى، اليوم الخميس، الاسماء المدرجة ضمن قانون الامن الغذائي الخاصة بالالف درجة وظيفية.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن عـن الأسماء المرشحة للتعاقد وفق ما جاء بقانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ (۱۰۰۰) درجة استنادا لكتاب وزارة المالية الموازنة / المرقم (١٥٨٥٥) فـي ٢٠٢٢/٦/٢٦ والضوابط التي حددت درجات المفاضلة بين المتقدمين".

وأضافت، ان "الأسماء الـواردة بالجـداول والتسلسـلات المبينة ازاءهـا تم اختيارها آلياً وفق ما مقدم من معلومات ملأها المتقدم لذلك فهي غير نهائية، ولا تعتمد درجاتها لحين تزويد المحافظة بالمستمسكات التي تؤيد صحة المعلومات".

وبينت أن "مراجعة المتقدمين للمحافظة تكون كالآتي :
ا- من التسلسل (1 لغاية التسلسل ٢٠٠) يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۹.
ب- من التسلسل (۲۰۱ - لغاية التسلسل 400) يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۱۰
ج - من التسلسل (401 - لغاية التسلسل 600) يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۱۱
د- من التسلسل (601 - لغاية التسلسل ٨٠٠) يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۱۲
هـ ـ من التسلسل (۸۰۱ - لغاية التسلسل ١٠٠٠) يوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۱۳

وأشار البيان الى ان "اللجنة أختارت ان تعرض اسماء الإحتياط بعدد 450 متقدم وذلك لغرض سـرعة إنجاز إستكمال الأسماء التي سـيتم إستبعادها في حالة عدم مطابقة المستمسكات المطلوبـة للإلـف درجة"، لافتة الى أن "اسماء الإحتياط الـواردة بالتسلسـلات (1001 – 1450) اسـماء مقبولة حالياً مع ما تم إدراجه بالإستمارة الإلكترونية ولا تعتبر هذه الاسماء نهائية".

وتابعت محافظة المثنى، ان "مراجعة الاحتياط تكون كالآتي:
أ- من التسلسل (۱۰۰۱ – ١١٢٥) يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/١٦.
ب- من التسلسل(١١٢٦ – ١٤٥٠) يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۱۷ .

واوضحت: "مدة تقديم الإعتراضات تكون خمسة أيام من بعد إعلان الأسماء النهائية المتعاقد معها"، مبينة ان "المستمسكات المطلوبة:
ـ البطاقة الوطنية أو الجنسية وشهادة الجنسية استنساخ ملون.
ـ مستمسكات الزوجية والأطفال بالنسبة للمتزوجين.
ـ بطاقة السكن استنساخ ملون.
ـ الوثيقة الدراسية.
ـ كتـاب مؤسسة الشهداء بالنسبة لذوي الشهداء او شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب.
ـ کتاب مؤسسة السجناء بالنسبة للسجناء السياسيين.
ـ تقرير اللجنة الطبية لذوي الاعاقة.
ـ ما يؤيد كونه من الأقليات بالنسبة للأقليات.

واستدركت بالقول: "يقدم المرشح للتعيين تعهد خطي أمام الشـؤون القانونية فـي المحافظة وبصحة المعلومات المقدمة من قبله ويتحمل المسؤولية في حالة عدم صحة المعلومات ومنها انهاء العقد"، مضيفة انه "في حالة تساوي النقاط تتم المفاضلة وفق المعدل".

وذكرت، ان "الاعلان عن النتائج النهائية يتم بعد تدقيق المعاملات المقدمة من قبل المرشحين للتعيين".

واتم البيان: "يـتـم إعلان باقي الأسماء المتقدمة كافة يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۸ لغرض مطابقة المتقدمين لدرجاتهم مع التعليمات والتأكد منها.

لمعرفة الأسماء اضغط على الرابط:

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