الصدر يعلن تجميد سرايا السلام ويوجه رسالة تخص الخزعلي

وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في تدوينه تابعته السومرية نيوز، "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وامثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة".وأضاف العراقي بلسان الصدر، "وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – أن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".وتابع، "وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقا.. فترهيب وأخافه المدنيين وارعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".