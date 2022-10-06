حريق يلتهم عدد من الكرفانات للسكن غربي بغداد – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل عدد من الكرفانات للسكن ضمن منطقة جكوك بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات للسكن ضمن منطقة جكوك بالعاصمة بغداد".