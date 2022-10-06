بعد تقرير السومرية.. استئناف اعمال تعبيد الطرق في النجف (صور)

السومرية نيوز – النجف

أفاد مراسل السومرية، اليوم الخميس، باستئناف اعمال تعبيد الطرق في محافظة النجف بعد عرض تقرير على قناة السومرية حول تأخر الاعمال من قبل الشركات المنفذة.



وقال المراسل ان "اليوم تم استئناف اعمال تعبيد الطرق في محافظة النجف وخصوصاً شارع مكتب الرشيد والاحياء المحيطة به والذي يعتبر من أهم الطرق بعد عرض تقرير قناة السومرية يوم أمس حول تلكؤ المشاريع في عموم المحافظة".

وأضاف، ان "الأحياء المحيطة بمكتب الرشيد وعددها 6 تم أيضا استئناف اعمال التعبيد فيها وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر".

ويوم أمس عرضت قناة السومرية، تقريراً تحدثت فيه عن معاناة أهالي النجف من تلكؤ المشاريع وتعبيد الطرق الرئيسية والحيوية للمحافظة.

ولاتزال تعاني محافظة النجف من توقف اغلب المشاريع بسبب قلة التخصيصات المالية، فيما دعت الحكومة المحلية الى توفير صلاحيات للمحافظات لاستكمال تلك المشاريع.