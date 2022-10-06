السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل

وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، ان "جلسة مجلس النواب الثالثة ستعقد يوم السبت المقبل 8/ تشرين الأول/2022".وأضاف بحسب جدول الاعمال، ان الجلسة ستشهد "تأدية اليمين الدستوري لبعض أعضاء مجلس النواب، ومناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق، بالإضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والقراءة الأولى لقانون الاستثمار المعدني".بين انه ستتم "القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمل".