الاقتصاد والصناعة النيابية تناقش قانون الاستثمار المعدني

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجلسة النائب محمد عبد ربة أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة على المضي بتشريع القانون بما يتلائم مع الواقع الصناعي ، وادخال التعديلات والتي من شئنها تطوير الصناعة في العراق ".وأضافت انه "تم مناقشة اهم فقرات مشروع القانون الاتفاق على اخذ مقترحات الجانب الحكومي ممثلا بوزارة الصناعة فضلا عن القطاع الخاص من صناعيين واصحاب معامل ".واشارت الدائرة الى انه "جرى خلال الاجتماع تعديل بعض فقرات القانون تمهيدا لعرضه للقراءة الاولى ".وبينت ان "المجتمعين شددوا على ضرورة تشريع مثل هذه القوانين للمساهمة في تطوير استثمار المعادن الموجودة في باطن الارض من مقالع ومناجم وتشجيع الشركات الاجنبية والعراقية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ".