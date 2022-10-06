النزاهة تضبط كميات كبيرة من مادة الكلور منتهية الصلاحية

ضبطت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، كميات كبيرة من مادة الكلور منتهية الصلاحية في دائرة ماء الديوانية.

وقال مصدر بمكتب النزاهة في الديوانية لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط 500 طن من مادة الكلور منتهية الصلاحية في مخازن دائرة ماء الديوانية".



وأضاف ان "قيمة المواد المضبوطة تصل الى مليار دينار عراقي".