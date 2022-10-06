السومرية نيوز تنشر قرعة مباريات الدوري العراقي الممتاز

تنشر السومرية نيوز قرعة مباريات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022/ 2023.

وأعلن اتحاد كرة القدم القرعة الكاملة لمباريات الدوري الممتاز للموسم 2022/ 2023.

وجاء في بيان للاتحاد أن "الحرف (س) هو بأسم نادي الديوانية الرياضي فقط، ومشاركته في الدوري مشروطة بموافقة الاتحاد الاسيوي للعبة"، مشيراً الى أنه "في حالة عدم موافقة الاتحاد الاسيوي يكون الفريق الذي يقابله في الجولة بحالة انتظار".