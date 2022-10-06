السيادة يشكر الصدر وسرايا السلام

اعرب النائب عن تحالف السيادة شعلان كريم، اليوم الخميس، عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وسرايا السلام.

وقال الشعلان في تغريده له عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز ان "مقتدى الصدر سلمكم الله قيادة سرايا السلام في سامراء والقوات التابعه لها".

واضاف "حري بنا ان نقول كلمة من اجلها فلها باع طويل في الحفاظ على الامن في المناطق التي تمسكها ولم يثبت عليها المساومة اوالابتزاز للمواطنين على خلاف ما نسمعه في بقية المناطق والمحافظات"، معربا عن شكره الى "السرايا".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار "إن وجدت" بما فيها سرايا السلام.

وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في تدوينه تابعته السومرية نيوز، "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وامثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة".