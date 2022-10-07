الرافدين يشمل فئات جديدة بقرض الـ 25 مليون دينار

السومرية نيوز – محليات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، شمول أصحاب المحال التجارية والورش بقرض الـ25 مليون دينار.



المصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قروض الـ 25 مليون دينار للمشاريع الصغيرة تشمل أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى".

وأشار إلى أن "مدة تسديد القرض تصل الى 6 سنوات ويكون التقديم عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".