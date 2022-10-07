وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية تنديدا بقصف الأراضي العراقية (صور وفيديو)

نظم عدد من المتظاهرين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد وسط تشديد أمني كبير.

وقال مراسلنا، إن "حزب الامة العراقية نظم وقفة احتجاجية لرفض القصف الايراني على العراق"، مشيرا الى ان الجزب سلم السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج".



ودعا حزب الامة العراقية إلى "وقفة احتجاجية كبرى"، لافتا الى ان "الاحتجاج نُظم بموافقات معقدة"، بحسب مراسلنا.