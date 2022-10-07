مجلس الخدمة يرسل أسماء حملة الشهادات والأوائل إلى المالية

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس أرسل الى وزارة المالية اسماء واختصاصات المشمولين بكل من قانوني رقم (٥٩ و ٦٧) لسنه ٢٠١٧ الذين ينظمان احكام تشغيل فئتي حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل"، مبيناً أن "هذا الارسال تم بعد أن انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة إجراء التقاطع الوظيفي على تلك الأسماء بحسب قوائم الخريجين الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والهيئات الاخرى التي لديها معاهد وكليات حكومية".وأشار إلى أن "ديوان الرقابة أجاب على جميع الاعتراضات المتعلقة بالقيود الوظيفية"، منوهاً إلى أن "مجموع الذوات المرسلة أسماءهم إلى وزارة المالية بلغ عددهم (٧٤٧٣٢) من حملة الشهادات العليا والأوائل".وأوضح، أن "المجلس ينتظر تزويده بالدرجات الوظيفية المستحدثة من وزارة المالية ليتسنى له إطلاق إستمارة التوظيف وحسب الأصول والعناوين الوظيفية التي سيتم إستحداثها لهذه الدرجات".