صاحب مولدة يشكو اعتداءات متكررة و "تهديد ووعيد" جنوبي بغداد (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون يكشف تفاصيل تخص "عملية القامشلي"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434510-638007446523937402.jpg
صاحب مولدة يشكو اعتداءات متكررة و "تهديد ووعيد" جنوبي بغداد (صور)
محليات
2022-10-07 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
714 مشاهدة
شكا صاحب إحدى المولدات الأهلية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، من تعرضه الى تهديد ووعيد من قبل أشخاص يدعون انتمائهم إلى "درع قبيلة الجبور".
وقال صاحب المولدة الذي يدعى علي الدليمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه أقبل على شراء مولدة في حي الطعمة بمنطقة الدورة، قبل نحو خمسة أشهر، لكن مجموعة أشخاص يدعون انتمائهم لـ"قبيلة الجبور" قاموا بتهديده بذريعة أن "سعر أمبير الكهرباء مرتفع".
وأضاف، "عند وصولي أنا وأخوتي إلى المولدة لمعرفة الإشكال الحاصل، قاموا هؤلاء بالسب والشتم بطريقة طائفية، إضافة إلى تكسير السيارات التابعة لنا، والاعتداء علينا بـ"الطابوق"، وتسليب المولدة وسرقة جهاز الخزن الخاص بكاميرات المراقبة، إضافة إلى سرقة مبلغ قدره 15 مليون دينار عراقي، ولا زالت المولدة تحت سيطرتهم".
وتابع: ليس ذلك فحسب، بل أنهم أخذوا يتهجمون علينا بالقول "أنتم همج من مدينة الصدر الشروكية"، مبيناً أن كل تلك الأحداث جرت "أمام أنظار القوات الأمنية التي لم تحرك ساكناً".
ولفت إلى أن تلك المجموعة تدعي أن "القضاء والشرطة والنجدة والفوج الرئاسي في منطقه الدورة تابعين لهم ولعشيرة الجبور ولا يستطيع أحد أن يتخذ بحقهم أي إجراء قانوني".
وأكمل الدليمي حديثه، قائلاً: "نتيجة تلك الاعتداءات، أجرى أحد اشقائي عملية جراحية متأثراً بضربة تعرض لها بالطابوق".
واستدرك: "الآن يمنع دخولنا منطقة الدورة من قبل أناس يدعون انتمائهم لقبيلة الجبور، و درع قبيلة الجبور".
وأردف الدليمي، "قبل شهرين بعثوا لي هؤلاء شخصاً أبلغني بترك المولدة والا أنهم سيقتلوني"، مشيراً إلى أنهم قاموا بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي والافتراء عليه، وزعموا "أنني أنتمي لفصيل مسلح، ليستمروا على جرائمهم كون تلك المنطقة لا تخلوا حتى اللحظة من تنظيم القاعدة".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصدر يعلن تجميد سرايا السلام ويوجه رسالة تخص الخزعلي
محليات
40.57%
06:30 | 2022-10-06
الصدر يعلن تجميد سرايا السلام ويوجه رسالة تخص الخزعلي
06:30 | 2022-10-06
بدءاً من هذا الموعد.. تساقط للامطار وتصاعداً للغبار في العراق
أخبار الطقس
21.46%
05:08 | 2022-10-06
بدءاً من هذا الموعد.. تساقط للامطار وتصاعداً للغبار في العراق
05:08 | 2022-10-06
الكشف عن حقيقة إحالة ضباط برتب عالية الى "الإمرة"
أمن
21.06%
16:00 | 2022-10-05
الكشف عن حقيقة إحالة ضباط برتب عالية الى "الإمرة"
16:00 | 2022-10-05
"نجوت بأعجوبة".. الملا يكشف للسومرية تفاصيل محاولة اغتياله في البصرة
محليات
16.91%
04:11 | 2022-10-06
"نجوت بأعجوبة".. الملا يكشف للسومرية تفاصيل محاولة اغتياله في البصرة
04:11 | 2022-10-06
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-06
Morning Live
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين - الحلقة ١٣٨ | 2022
05:00 | 2022-10-06
Morning Live
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين - الحلقة ١٣٨ | 2022
05:00 | 2022-10-06
ناس وناس
سوق حي أور الشعبي - الحلقة ٣٠٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-06
ناس وناس
سوق حي أور الشعبي - الحلقة ٣٠٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-06
بالمختزل
بلاسخارت تسقط حجرا جديدا من جدار النظام والصدر يسمع وينهي الاعتكاف - حلقة٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-05
بالمختزل
بلاسخارت تسقط حجرا جديدا من جدار النظام والصدر يسمع وينهي الاعتكاف - حلقة٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-05
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
علناً
امكانية الاطار المضي بتشكيل الحكومة - الحلقة ٤٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-06
Morning Live
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين - الحلقة ١٣٨ | 2022
05:00 | 2022-10-06
Morning Live
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين - الحلقة ١٣٨ | 2022
05:00 | 2022-10-06
ناس وناس
سوق حي أور الشعبي - الحلقة ٣٠٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-06
ناس وناس
سوق حي أور الشعبي - الحلقة ٣٠٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-06
بالمختزل
بلاسخارت تسقط حجرا جديدا من جدار النظام والصدر يسمع وينهي الاعتكاف - حلقة٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-05
بالمختزل
بلاسخارت تسقط حجرا جديدا من جدار النظام والصدر يسمع وينهي الاعتكاف - حلقة٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-05
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
52 دقيقة
كمال الأجسام في العراق، رياضة تبهر الشباب - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
عشرين
تشرين ولادة وطن .. والعيد الوطني احتفال مؤجل حتى ازاحة الفاسدين - حلقة ٤٣ | 2022
14:00 | 2022-10-04
لقطات
بعد المطعم اشتغلت حمّال وما كو خبر من الرعاية! | ناس وناس
12:00 | 2022-10-04
لقطات
بعد المطعم اشتغلت حمّال وما كو خبر من الرعاية! | ناس وناس
12:00 | 2022-10-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.