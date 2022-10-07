وقال الحلبوسي في تدوينة عبر تويتر، "في ذكرى مولد سيدنا محمد (ص) نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا العزيز وشعبنا الصابر بالخير والاستقرار، ونبذ الفرقة والاختلاف، والسعي لاقتفاء اثره الشريف واتباع منهجه العظيم في المحبة والسلام والتسامح، وأن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات".