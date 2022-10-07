الاعرجي يهنئ بالمولد النبوي: لنمضي بأمان وسلام

وقال الاعرجي في تغريدة عبر تويتر، "محمد (ص) قدوتنا، محمد (ص) يوحدنا، 12 - 17 ربيع الأول أسبوع للأخوة الإسلامية".وأضاف، "مناسبة عظيمة لنبي الرحمة ومؤسس التسامح وقبول الآخر، ماذا نقول بعد قول رب العباد: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)".وتابع الاعرجي، "فلنستلهم من نبينا الأكرم الرحمة والعدل والإنصاف والتضحية، لنمضي بأمان وسلام".